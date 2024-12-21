Прогноз погоди в Україні завтра, 22 грудня

Діденко попередила про дощову погоду завтра — названо області
В Україні у неділю, 22 грудня, очікується дощова погода на півдні та сході. Температура повітря вдень коливатиметься у межах -1...+4 °С.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Погода в Україні 22 грудня
Завтра в областях вночі очікується -5...-1 °С, на сході та півдні — 0...+4 °С. Вдень у більшості областей прогнозують +1...+4 °С, на півдні до +3...+7 °С, а в Криму навіть до +15 °С.
Водночас через активну діяльність циклону, який розташується над Кримом, на півдні та сході будуть дощі. На решті території опади малоймовірні.
Погода у Києві 22 грудня
У Києві в неділю очікується незначне зниження температури повітря. Вночі -3...-1 °С, а вдень близько 0 °С.
Завтра опади в столиці малоймовірні, можливі сонячні прояснення.
Раніше синоптик Укргідрометцентру спрогнозувала, на яку погоду чекати українцям в різних областях на Різдво.
Також цього року в Україні очікується тепла зима, а найлютіші морози будуть у січні.
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