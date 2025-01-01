Прогноз погоды в Украине на завтра 2 января от Наталки Диденко

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 2 января, будет теплой. Местами температура воздуха повысится до +14 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды на 2 января

Диденко отметила, что завтра в Украине будет теплее, чем сегодня. В большинстве областей максимальная температура воздуха будет +7...+12 °C, а в Крыму — до +14 °C.

Кроме того, 2 января ожидается сильный ветер, возможны штормовые порывы. Однако осадков в основном не предвидится. Лишь вечером в западную часть атмосферный фронт принесет дожди.

Прогноз погоды в Украине на 2 января. Фото: Meteopost

Погода в Киеве

Завтра в столице температура воздуха повысится до +10 °C. Ветер ожидается порывистым западных направлений.

Однако осадков в Киеве не будет.

Изменение погоды в Украине

По словам Диденко, 3 и 4 января в Украине начнется похолодание, которое продлится несколько дней.

"С 7 января снова начнет теплеть, потеплеет, а ближе к 11 января снова похолодает", — предупредила Диденко.

Напомним, 1 января на Земле будет слабая магнитная буря. В течение последних суток солнечная активность была на высоком уровне.

Также сегодня порывы ветра в большинстве западных и местами в Житомирской областях будут достигать 15–20 м/с.