Прогноз погоди в Україні на середу, 1 січня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Дівчина йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на середу, 1 січня, надали синоптики. Буде мінлива хмарність. Уночі та вранці на півдні країни, Вінничині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині місцями туман.

Про це у вівторок, 31 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 1 січня

Карта "Прогноз погоди в України"

Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, але вдень його пориви в більшості західних і місцями в Житомирській областях сягатимуть 15–20 м/с.

Температура вночі буде +2...-3 °С, а вдень +3...+8 °С, у Криму — до +12 °С. На високогір'ї Карпат уночі буде -2...-7 °С, а вдень 0...+5 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Швидкість південно-західного вітру становитиме 7–12 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме -2...+3 °С, а в Києві 0...-2 °С. Удень за містом потеплішає до +3...+8 °С, а у столиці — до +5...+7 °С.

Попередження про гідрометеорологічні явища в Україні

Карта "Гідрометеорологічні явища в Україні"

Удень у більшості західних областей пориви вітру сягнуть 15–20 м/с. Буде I (жовтий) рівень небезпечності. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Попередження про сніголавинну небезпеку

Карта "Сніголавинна небезпека"

На високогiр'ї Iвано-Франкiвської області очiкується значна снiголавинна небезпека (III — помаранчевий — рівень небезпечності).

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у перший день Нового року температура повітря становитиме +5...+9 °С, а в південній частині — до +9...+12 °С. Опадів не буде. Пориви західного вітру сягатимуть 15–20 м/с.

У Києві нічна температура триматиметься в межах +1...+3 °С, а денна — +5...+7 °С. Без опадів. Щоправда, вітер буде рвучким: до 15–20 м/с.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, перший день 2025 року в Україні буде теплим. Щоправда, очікуються сильні пориви вітру й місцями туман.

Також ми повідомляли, що в Києв 1 січня прийде потепління. Стовпчики термометрів удень піднімуться до +8 °С.