Прогноз погоды в Украине на среду, 1 января, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Девушка идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на среду, 1 января, предоставили синоптики. Будет переменная облачность. Ночью и утром на юге страны, Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской области местами туман.

Об этом во вторник, 31 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 1 января

Карта "Прогноз погоды в Украине"

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, но днем его порывы в большинстве западных и местами в Житомирской областях будут достигать 15–20 м/с.

Температура ночью будет +2...-3 °С, а днем +3...+8 °С, в Крыму — до +12 °С. На высокогорье Карпат ночью -2...-7 °С, а днем 0...+5 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области будет переменная облачность, без осадков. Скорость юго-западного ветра составит 7–12 м/с. Температура воздуха в области ночью будет составлять -2...+3 °С, а в Киеве 0...-2 °С. Днем за городом потеплеет до +3...+8 °С, а в столице — до +5...+7 °С.

Предупреждение о гидрометеорологических явлениях в Украине

Карта "Гидрометеорологические явления в Украине"

Днем в большинстве западных областей порывы ветра составят 15–20 м/с. Будет I (желтый) уровень опасности. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Предупреждение о снеголавинной опасности

Карта "Снеголавинная опасность"

На высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеговластная опасность (III — оранжевый — уровень опасности).

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в первый день Нового года температура воздуха будет +5...+9 °С, а в южной части — до +9...+12 °С. Осадков не будет. Порывы западного ветра будут достигать 15–20 м/с.

В Киеве ночная температура будет держаться в пределах +1...+3 °С, а дневная — +5...+7 °С. Без осадков. Правда, ветер будет порывистым: до 15–20 м/с.

Напомним, по прогнозам синоптиков первый день 2025 года в Украине будет теплым. Правда, ожидаются сильные порывы ветра и местами туман.

Также мы сообщали, что в Киев 1 января придет потепление. Столбики термометров днем поднимутся до +8 °С.