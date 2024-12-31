Прогноз погоди в Україні на завтра 1 січня

Потепління в Україні. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 1 січня, буде з мінливою хмарністю, однак без опадів. Очікується значне підвищення температури повітря. Крім того, синоптики попереджають про туман та пориви вітру.

Про це повідомляють синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 1 січня від Укргідрометцентру

Вночі та зранку на півдні країни, у Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській області місцями туман.

Вітер очікується південно-західний, 7-12 м/с. Однак вдень у більшості західних та місцями в Житомирській області пориви 15-20 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 1 січня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі буде +2...-3 °C, вдень +3...+8 °C, а в Криму до +12 °C. На високогір'ї Карпат вночі -2...-7 °C, вдень 0...+5 °C.

У більшості західних областей оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки через пориви вітру до 20 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 1 січня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 1 січня від Наталки Діденко

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що завтра в Україні всюди буде тепло. Вдень температура повітря підвищиться до +5...+9 °C, в південній частині — до +12 °C.

Прогноз погоди в Україні на 1 січня. Фото: Meteoprog

Завтра без опадів, але прогнозуються потужні пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с. Діденко радить українцям дотримуватися обережності.

За словами синоптика, у Києві вночі температура повітря становитиме +1...+3 °C, а вдень підвищиться до +5...+7 °C.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові завтра опадів не передбачається. Однак можлива ожеледиця на дорогах.

Також у Львові будуть пориви вітру до 20 м/с. Вдень температура повітря підвищиться до +9 °C.