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Дыхание весеннего тепла — прогноз погоды в Украине на завтра

31 декабря 2024 20:20
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра 1 января
Потепление в Украине. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 1 января, будет с переменной облачностью, однако без осадков. Ожидается значительное повышение температуры воздуха. Кроме того, синоптики предупреждают о тумане и порывах ветра.

Об этом сообщают синоптик Наталка Диденко и Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 1 января от Укргидрометцентра

Ночью и утром на юге страны, в Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской области местами туман.

Ветер ожидается юго-западный, 7-12 м/с. Однако днем в большинстве западных и местами в Житомирской области порывы 15-20 м/с.

Погода в Украине 1 января
Прогноз погоды в Украине на 1 января. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью будет +2...-3 °C, днем +3...+8 °C, а в Крыму до +12 °C. На высокогорье Карпат ночью -2...-7 °C, днем 0...+5 °C.

В большинстве западных областей объявили первый (желтый) уровень опасности из-за порывов ветра до 20 м/с. 

Прогноз погоды на 1 января от Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине на 1 января. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 1 января от Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко отметила, что завтра в Украине везде будет тепло. Днем температура воздуха повысится до +5...+9 °C, в южной части — до +12 °C.

Погода в Украине завтра 1 января
Прогноз погоды в Украине на 1 января. Фото: Meteoprog

Завтра без осадков, но прогнозируются мощные порывы ветра со скоростью 15-20 м/с. Диденко советует украинцам соблюдать осторожность.

По словам синоптика, в Киеве ночью температура воздуха составит +1...+3 °C, а днем повысится до +5...+7 °C. 

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Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове завтра осадков не предвидится. Однако возможна гололедица на дорогах.

Также во Львове будут порывы ветра до 20 м/с. Днем температура воздуха повысится до +9 °C.

погода Укргидрометцентр зима Наталка Диденко прогноз погоды температура воздуха

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