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Діденко назвала, де завтра несподівано потепліє до +14 °C

1 січня 2025 15:10
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра, 2 січня, від Наталки Діденко
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 2 січня, буде теплою. Місцями температура повітря підвищиться до +14 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 2 січня

Діденко зазначила, що завтра в Україні буде тепліше, ніж сьогодні. В більшості областей максимальна температура повітря буде +7...+12 °C, а в Криму — до +14 °C.

Крім того, 2 січня очікується сильний вітер, можливі штормові пориви. Однак опадів здебільшого не передбачається. Лише ввечері в західну частину атмосферний фронт принесе дощі.

Погода в Україні 2 січня
Прогноз погоди в Україні на 2 січня. Фото: Meteopost

Погода в Києві 

Завтра у столиці температура повітря підвищиться до +10 °C. Вітер очікується рвучким західних напрямків.

Однак опадів у Києві не буде.

Зміна погоди в Україні

За словами Діденко, 3 і 4 січня в Україні розпочнеться похолодання, яке триватиме декілька днів. 

"З 7 січня знову почне теплішати, потепліє, а ближче до 11 січня знову похолоднішає", — попередила Діденко.

Нагадаємо, 1 січня на Землі буде слабка магнітна буря. Протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні.

Також сьогодні пориви вітру в більшості західних і місцями в Житомирській областях сягатимуть 15–20 м/с.

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