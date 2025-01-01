Прогноз погоди в Україні на завтра, 2 січня, від Наталки Діденко

Діденко назвала, де завтра несподівано потепліє до +14 °C
Погода в Україні завтра, 2 січня, буде теплою. Місцями температура повітря підвищиться до +14 °C.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 2 січня
Діденко зазначила, що завтра в Україні буде тепліше, ніж сьогодні. В більшості областей максимальна температура повітря буде +7...+12 °C, а в Криму — до +14 °C.
Крім того, 2 січня очікується сильний вітер, можливі штормові пориви. Однак опадів здебільшого не передбачається. Лише ввечері в західну частину атмосферний фронт принесе дощі.
Погода в Києві
Завтра у столиці температура повітря підвищиться до +10 °C. Вітер очікується рвучким західних напрямків.
Однак опадів у Києві не буде.
Зміна погоди в Україні
За словами Діденко, 3 і 4 січня в Україні розпочнеться похолодання, яке триватиме декілька днів.
"З 7 січня знову почне теплішати, потепліє, а ближче до 11 січня знову похолоднішає", — попередила Діденко.
Нагадаємо, 1 січня на Землі буде слабка магнітна буря. Протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні.
Також сьогодні пориви вітру в більшості західних і місцями в Житомирській областях сягатимуть 15–20 м/с.
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