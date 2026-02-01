Прогноз магнитных бурь на 1 февраля — чего ожидать метеозависимым

Десять вспышек на Солнце — будут ли магнитные бури сегодня
В воскресенье, 1 февраля, мощных магнитных бурь не ожидается. Однако метеозависимым стоит позаботиться о своем самочувствии в течение дня.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 1 февраля
Итак, сегодня существенных магнитных бурь на Земле не ожидается.
В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце 10 вспышек класса С (такие вспышки существенно не влияют на Землю).
Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 1 февраля
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- Количество солнечных пятен — 17.
Как магнитные бури влияют на здоровье
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Основные симптомы во время магнитных бурь:
- головная боль и ощущение давления в висках;
- головокружение и общую слабость;
- быструю усталость, сонливость или бессонницу;
- раздражительность, тревожность, перепады настроения;
- снижение концентрации внимания;
- перепады артериального давления;
- обострение хронических заболеваний.
Недавно стало известно, что человечество зафиксировало вспышку энергии из одного из самых отдаленных регионов Вселенной.
Также мы рассказывали о строительстве отеля на Луне и показали фото, как он должен выглядеть.
