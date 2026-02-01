Прогноз магнитных бурь на 1 февраля — чего ожидать метеозависимым

Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

В воскресенье, 1 февраля, мощных магнитных бурь не ожидается. Однако метеозависимым стоит позаботиться о своем самочувствии в течение дня.

Об этом информирует Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Девушка плохо себя чувствует из-за магнитных бурь. Иллюстративное фото: Freepik

Магнитные бури 1 февраля

Итак, сегодня существенных магнитных бурь на Земле не ожидается.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце 10 вспышек класса С (такие вспышки существенно не влияют на Землю).

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 1 февраля

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 17.

У девушки кружится голова из-за магнитных бурь. Иллюстративное фото: Freepik

Как магнитные бури влияют на здоровье

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Основные симптомы во время магнитных бурь:

головная боль и ощущение давления в висках;

головокружение и общую слабость;

быструю усталость, сонливость или бессонницу;

раздражительность, тревожность, перепады настроения;

снижение концентрации внимания;

перепады артериального давления;

обострение хронических заболеваний.

Недавно стало известно, что человечество зафиксировало вспышку энергии из одного из самых отдаленных регионов Вселенной.

Также мы рассказывали о строительстве отеля на Луне и показали фото, как он должен выглядеть.