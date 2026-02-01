Прогноз магнітних бур на 1 лютого — чого очікувати метеозалежним

Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У неділю, 1 лютого, потужних магнітних бур не очікується. Однак метеозалежним варто подбати про своє самопочуття протягом дня.

Про це інформує Meteoprog.

Дівчина погано себе почуває через магнітні бурі. Ілюстративне фото: Freepik

Магнітні бурі 1 лютого

Отже, сьогодні суттєвих магнітних бур на Землі не очікується.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці 10 спалахів класу С (такі спалахи суттєво не впливають на Землю).

Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 1 лютого

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%;

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 17.

У дівчини паморочиться голова через магнітні бурі. Ілюстративне фото: Freepik

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Однак попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Основні симптоми, які відчувають люди, під час магнітних бур:

головний біль та відчуття тиску в скронях;

запаморочення та загальну слабкість;

швидку втому, сонливість або безсоння;

дратівливість, тривожність, перепади настрою;

зниження концентрації уваги;

перепади артеріального тиску;

загострення хронічних захворювань.

