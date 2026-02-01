Прогноз магнітних бур на 1 лютого — чого очікувати метеозалежним

Десять спалахів на Сонці — чи будуть магнітні бурі сьогодні
У неділю, 1 лютого, потужних магнітних бур не очікується. Однак метеозалежним варто подбати про своє самопочуття протягом дня.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 1 лютого
Отже, сьогодні суттєвих магнітних бур на Землі не очікується.
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці 10 спалахів класу С (такі спалахи суттєво не впливають на Землю).
Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.
Сонячна активність на 1 лютого
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%;
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
- Кількість сонячних плям — 17.
Як магнітні бурі впливають на здоров'я
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Однак попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Основні симптоми, які відчувають люди, під час магнітних бур:
- головний біль та відчуття тиску в скронях;
- запаморочення та загальну слабкість;
- швидку втому, сонливість або безсоння;
- дратівливість, тривожність, перепади настрою;
- зниження концентрації уваги;
- перепади артеріального тиску;
- загострення хронічних захворювань.
