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Десять вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 15:30
Магнитные бури 4 августа — к чему готовиться метеозависимым
Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Магнитные бури в понедельник, 4 августа, не ожидаются на Земле. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. Всего произошло десять вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 4 августа

Геомагнитное поле ожидается спокойного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М.

Солнечная активность на 4 августа:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 52
Магнітні бурі 4 серпня
Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Как побороть последствия магнитных бурь:

  • следите за режимом дня;
  • снизьте уровень нагрузки;
  • пейте больше воды, поскольку обезвоживание усиливает негативные симптомы;
  • не перегружайте желудок жирной, тяжелой или соленой пищей;
  • избегайте алкоголя и сигарет;
  • следите за давлением;
  • чаще бывайте на свежем воздухе;
  • больше отдыхайте.

Напомним, Новини.LIVE подготовили прогноз магнитных бурь на август 2025 года.

Ранее в Китае установили рекордную скорость лазерной связи с геостационарной орбиты. Она в пять раз превышает возможности Starlink.

космос Солнце магнитные бури плохое самочувствие Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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