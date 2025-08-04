Магнитные бури 4 августа — к чему готовиться метеозависимым

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Магнитные бури в понедельник, 4 августа, не ожидаются на Земле. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. Всего произошло десять вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Геомагнитное поле ожидается спокойного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М.

Солнечная активность на 4 августа:

Возможность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 52

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Как побороть последствия магнитных бурь:

следите за режимом дня;

снизьте уровень нагрузки;

пейте больше воды, поскольку обезвоживание усиливает негативные симптомы;

не перегружайте желудок жирной, тяжелой или соленой пищей;

избегайте алкоголя и сигарет;

следите за давлением;

чаще бывайте на свежем воздухе;

больше отдыхайте.

Напомним, Новини.LIVE подготовили прогноз магнитных бурь на август 2025 года.

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