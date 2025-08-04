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Головна Метео Десять спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

Десять спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 15:30
Магнітні бурі 4 серпня — до чого готуватися метеозалежним
Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Магнітні бурі у понеділок, 4 серпня, не очікуються на Землі. За останню добу сонячна активність була на низькому рівні. Загалом сталося десять спалахів класу С, які практично не впливають на Землю.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 4 серпня

Геомагнітне поле очікується спокійного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М.

Сонячна активність на 4 серпня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 52
Магнітні бурі 4 серпня
Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Як побороти наслідки магнітних бур:

  • стежте за режимом дня;
  • знизьте рівень навантаження;
  • пийте більше води, оскільки зневоднення посилює негативні симптоми;
  • не перевантажуйте шлунок жирною, важкою або солоною їжею;
  • уникайте алкоголю та сигарет;
  • слідкуйте за тиском;
  • частіше бувайте на свіжому повітрі;
  • більше відпочивайте.

Нагадаємо, Новини.LIVE підготували прогноз магнітних бур на серпень 2025 року.

Раніше у Китаї встановили рекордну швидкість лазерного звʼязку з геостаціонарної орбіти. Вона у пʼять разів перевищує можливості Starlink.

космос Сонце магнітні бурі погане самопочуття Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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