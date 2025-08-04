Магнітні бурі 4 серпня — до чого готуватися метеозалежним

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Магнітні бурі у понеділок, 4 серпня, не очікуються на Землі. За останню добу сонячна активність була на низькому рівні. Загалом сталося десять спалахів класу С, які практично не впливають на Землю.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Магнітні бурі 4 серпня

Геомагнітне поле очікується спокійного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М.

Сонячна активність на 4 серпня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 52

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Як побороти наслідки магнітних бур:

стежте за режимом дня;

знизьте рівень навантаження;

пийте більше води, оскільки зневоднення посилює негативні симптоми;

не перевантажуйте шлунок жирною, важкою або солоною їжею;

уникайте алкоголю та сигарет;

слідкуйте за тиском;

частіше бувайте на свіжому повітрі;

більше відпочивайте.

Нагадаємо, Новини.LIVE підготували прогноз магнітних бур на серпень 2025 року.

Раніше у Китаї встановили рекордну швидкість лазерного звʼязку з геостаціонарної орбіти. Вона у пʼять разів перевищує можливості Starlink.