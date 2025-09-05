Видео
Главная Метео Некоторым не повезет с погодой на выходные — прогноз от Диденко

Некоторым не повезет с погодой на выходные — прогноз от Диденко

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 13:15
Погода на выходные — прогноз от Наталки Диденко на 6 и 7 сентября
Теплая погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцев ожидают теплые и солнечные выходные 6 и 7 сентября. В большинстве регионов температура днем составит от +24°C до +29°C, ухудшений погодных условий не предвидится.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на выходные 6 и 7 сентября

В западных областях из-за приближения атмосферного фронта возможны кратковременные дожди с грозами. Именно там во время осадков температура может снижаться на 2-4°C. В то же время ночью станет заметно прохладнее. Столбики термометров опустятся до +12...+16°C, а на западе и юге — до +18°C.

null
Температурная карта Украины 6 сентября. Фото: Метеопост

Прогноз погоды в Киеве 6 и 7 сентября

В Киеве, как утверждает Наталка Диденко, будут практически идеальные условия для отдыха на природе или работы на открытом воздухе. Столица встретит жителей сухой и солнечной погодой, температура днем будет колебаться в пределах +25...+26°C.

Когда в Украину придет заметное похолодание

Диденко отметила, что по предварительным прогнозам комфортные условия сохранятся и на следующих выходных, 13-14 сентября. В то же время ощутимое похолодание вероятно только после 16-17 сентября.

Напомним, синоптики составили предварительный прогноз погоды в Украине в сентябре — известно, когда страну накроют дожди и холод.

Также астросиноптики ответили, будут ли магнитные бури в пятницу, 5 сентября.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
