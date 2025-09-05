Відео
Декому не пощастить із погодою на вихідні — прогноз від Діденко

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 13:15
Погода на вихідні — прогноз від Наталки Діденко на 6 та 7 вересня
Тепла погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українців очікують теплі та сонячні вихідні 6 та 7 вересня. У більшості регіонів температура вдень становитиме від +24°C до +29°C, погіршень погодних умов не передбачається. 

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Прогноз погоди в Україні на вихідні 6 та 7 вересня

У західних областях через наближення атмосферного фронту можливі короткочасні дощі з грозами. Саме там під час опадів температура може знижуватися на 2-4°C. Водночас вночі стане помітно прохолодніше. Стовпчики термометрів опустяться до +12...+16°C, а на заході та півдні — до +18°C.

null
Температурна карта України 6 вересня. Фото: Метеопост

Прогноз погоди в Києві 6 та 7 вересня

У Києві, як стверджує Наталка Діденко, будуть практично ідеальні умови для відпочинку на природі чи роботи на відкритому повітрі. Столиця зустріне мешканців сухою та сонячною погодою, температура вдень коливатиметься у межах +25...+26°C.

Коли в Україну прийде помітне похолодання

Діденко зауважила, що за попередніми прогнозами комфортні умови збережуться і наступних вихідних, 13-14 вересня. Водночас відчутне похолодання ймовірне лише після 16-17 вересня. 

Нагадаємо, синоптики склали попередній прогноз погоди в Україні у вересні — відомо, коли країну накриють дощі та холод.

Також астросиноптики відповіли, чи будуть магнітні бурі у п'ятницю, 5 вересня. 

погода похолодання вересень Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
