Прогноз погоды в Украине на завтра 1 мая от Наталки Диденко

Девушка под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 1 мая, будет теплой. Однако в течение суток ожидаются осадки в некоторых регионах. Кроме того, прогнозируют сильные порывы ветра.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 1 мая

Температура воздуха завтра будет +15...+20 °С, в южной части и восточных областях — +20...+24 °С.

Погода в Украине 1 мая. Фото: Meteopost

Из-за прохождения атмосферного фронта ожидаются дожди на западе, севере, в Черкасской и Харьковской областях. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер ожидается северо-западного направления. В большинстве областях он будет порывистым, а временами сильным.

Погода в Киеве 1 мая

В столице завтра будет +16...+18 °С. Диденко отмечает, что есть вероятность небольшого дождя, однако может обойтись облачной погодой. Ветер прогнозируется порывистым.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в мае в Украине будет меняться температура воздуха — от прохлады до жары. Ожидаются грозы и дожди.

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