Прогноз погоды в Украине на завтра 1 мая от Наталки Диденко

Несколько областей зальет дождями — прогноз на завтра от Диденко
Погода в Украине завтра, 1 мая, будет теплой. Однако в течение суток ожидаются осадки в некоторых регионах. Кроме того, прогнозируют сильные порывы ветра.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 1 мая
Температура воздуха завтра будет +15...+20 °С, в южной части и восточных областях — +20...+24 °С.
Из-за прохождения атмосферного фронта ожидаются дожди на западе, севере, в Черкасской и Харьковской областях. На остальной территории без существенных осадков.
Ветер ожидается северо-западного направления. В большинстве областях он будет порывистым, а временами сильным.
Погода в Киеве 1 мая
В столице завтра будет +16...+18 °С. Диденко отмечает, что есть вероятность небольшого дождя, однако может обойтись облачной погодой. Ветер прогнозируется порывистым.
Напомним, в мае в Украине будет меняться температура воздуха — от прохлады до жары. Ожидаются грозы и дожди.
Кроме того, Новини.LIVE подготовили подробное расписание магнитных бурь на май 2025 года.
Читайте Новини.LIVE!