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Декілька областей заллє дощами — прогноз на завтра від Діденко

30 квітня 2025 11:46
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 1 травня від Наталки Діденко
Дівчина під дощем. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 1 травня, буде теплою. Однак протягом доби очікуються опади у деяких регіонах. Крім того, прогнозують сильні пориви вітру.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 1 травня

Температура повітря завтра буде +15...+20 °С, у південній частині та східних областях — +20...+24 °С.

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Погода в Україні 1 травня
Погода в Україні 1 травня. Фото: Meteopost

Через проходження атмосферного фронту очікуються дощі на заході, півночі, в Черкаській та Харківській областях. На решті території без істотних опадів.

Вітер очікується північно-західного напрямку. У більшості областях він буде рвучким, а часом сильним.

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Погода в Києві 1 травня

У столиці завтра буде +16...+18 °С. Діденко зазначає, що є ймовірність невеликого дощу, однак може обійтися хмарною погодою. Вітер прогнозується поривчастим. 

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Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у травні в Україні змінюватиметься температура повітря — від прохолоди до спеки. Очікуються грози та дощі.

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Крім того, Новини.LIVE підготували детальний розклад магнітних бур на травень 2025 року.

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