Прогноз погоди в Україні на завтра 1 травня від Наталки Діденко

Декілька областей заллє дощами — прогноз на завтра від Діденко
Погода в Україні завтра, 1 травня, буде теплою. Однак протягом доби очікуються опади у деяких регіонах. Крім того, прогнозують сильні пориви вітру.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 1 травня
Температура повітря завтра буде +15...+20 °С, у південній частині та східних областях — +20...+24 °С.
Через проходження атмосферного фронту очікуються дощі на заході, півночі, в Черкаській та Харківській областях. На решті території без істотних опадів.
Вітер очікується північно-західного напрямку. У більшості областях він буде рвучким, а часом сильним.
Погода в Києві 1 травня
У столиці завтра буде +16...+18 °С. Діденко зазначає, що є ймовірність невеликого дощу, однак може обійтися хмарною погодою. Вітер прогнозується поривчастим.
Нагадаємо, у травні в Україні змінюватиметься температура повітря — від прохолоди до спеки. Очікуються грози та дощі.
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