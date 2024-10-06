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Некоторые регионы затопит — синоптики предупредили о непогоде в Украине завтра

6 октября 2024 20:20
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра, 7 октября от синоптиков.
Женщина идет под дождем с зонтиком. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

В понедельник, 7 октября, в Украине ожидается непогода. Особо сильные дожди пройдут в центральных и южных регионах.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 7 октября от Укргидрометцентра

По прогнозам синоптиков, в понедельник в Украине будет облачная погода с периодическими прояснениями.  Ветер западный, в восточных регионах - южный, со скоростью 7-12 м/с.

Дожди с грозами, местами сильными, ожидаются в южных, центральных, Черниговской и Сумской областях. В западных и восточных регионах также прогнозируется небольшой дождь. 

Температура в западных, большинстве северных регионов, а также в Винницкой и Черкасской областях ночью составит +7...+12 °С, днем +11...+16 °С. 

В остальных областях ночная температура будет +12...+17 °С, днем +16...+21 °С, в восточных областях +22...+27 °С.

Погода в Украине 7 октября
Карта погоды на 7 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 7 октября от Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко отметила, что завтра в Украине периодически пройдут дожди. По ее данным, непогода дойдет даже до восточной части страны.

Сообщается, что самые сильные дожди пройдут в центральных областях, а также на Киевщине и Черниговщине. Сухо будет только в Луганской области.

В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +11...+17 ℃.  В восточной части и на юго-востоке, на Днепропетровщине и Полтавщине предполагается повышение показателей термометра до +19...+25 ℃.

погода 7 октября
Температурная карта Украины 7 октября. Фото: скриншот

Напомним, на следующей неделе 7-13 октября в Украине ожидается умеренно теплая погода с периодическими дождями и локальными грозами. Возможен туман.

Мы писали, что погода в Украине сейчас формируется действием циклона, пришедшего с юга. Во многих областях следует ожидать дождей.

Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик дождь прогноз погоды погода в Украине

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