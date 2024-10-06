Прогноз погоди в Україні на завтра 7 жовтня від синоптиків

Жінка йде під дощем з парасолькою. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У понеділок, 7 жовтня, в Україні очікується негода. Особливо сильні дощі пройдуть в центральних і південних регіонах.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 7 жовтня від Укргідрометцентру

За прогнозами синоптиків, у понеділок в Україні буде хмарна погода з періодичними проясненнями. Вітер західний, у східних регіонах — південний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Дощі з грозами, місцями сильними, очікуються в південних, центральних, Чернігівській та Сумській областях. У західних і східних регіонах також прогнозується невеликий дощ.

Температура в західних, більшості північних регіонів, а також у Вінницькій та Черкаській областях вночі становитиме +7...+12°С, вдень +11...+16°С.

В інших областях нічна температура буде +12...+17°С, вдень +16...+21°С, у східних областях +22...+27°С.

Карта погоди на 7 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 7 жовтня від Наталки Діденко

Синоптик Наталія Діденко зазначила, що завтра в Україні періодично пройдуть дощі. За її даними, негода дійде навіть до східної частини країни.

Повідомляється, що найсильніші дощі пройдуть у центральних областях, а також на Київщині та Чернігівщині. Сухо буде лише в Луганській області.

Протягом дня температура повітря коливатиметься в межах +11...+17 ℃. У східній частині та на південному сході, на Дніпропетровщині та Полтавщині передбачається підвищення показників термометра до +19...+25 ℃.

Температурна карта України 7 жовтня. Фото: скриншот

Нагадаємо, протягом наступного тижня 7-13 жовтня в Україні очікується помірно тепла погода з періодичними дощами та локальними грозами. Також можливий туман.

Ми писали, що погода в Україні зараз формується дією циклону, який прийшов з півдня. У багатьох областях варто очікувати дощів.