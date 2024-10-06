Прогноз погоди в Україні на завтра 7 жовтня від синоптиків

Деякі регіони затопить — синоптики попередили про негоду в Україні завтра
У понеділок, 7 жовтня, в Україні очікується негода. Особливо сильні дощі пройдуть в центральних і південних регіонах.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 7 жовтня від Укргідрометцентру
За прогнозами синоптиків, у понеділок в Україні буде хмарна погода з періодичними проясненнями. Вітер західний, у східних регіонах — південний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Дощі з грозами, місцями сильними, очікуються в південних, центральних, Чернігівській та Сумській областях. У західних і східних регіонах також прогнозується невеликий дощ.
Температура в західних, більшості північних регіонів, а також у Вінницькій та Черкаській областях вночі становитиме +7...+12°С, вдень +11...+16°С.
В інших областях нічна температура буде +12...+17°С, вдень +16...+21°С, у східних областях +22...+27°С.
Погода в Україні 7 жовтня від Наталки Діденко
Синоптик Наталія Діденко зазначила, що завтра в Україні періодично пройдуть дощі. За її даними, негода дійде навіть до східної частини країни.
Повідомляється, що найсильніші дощі пройдуть у центральних областях, а також на Київщині та Чернігівщині. Сухо буде лише в Луганській області.
Протягом дня температура повітря коливатиметься в межах +11...+17 ℃. У східній частині та на південному сході, на Дніпропетровщині та Полтавщині передбачається підвищення показників термометра до +19...+25 ℃.
Нагадаємо, протягом наступного тижня 7-13 жовтня в Україні очікується помірно тепла погода з періодичними дощами та локальними грозами. Також можливий туман.
Ми писали, що погода в Україні зараз формується дією циклону, який прийшов з півдня. У багатьох областях варто очікувати дощів.
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