Некоторые регионы накроют дожди — прогноз погоды на завтра

Дата публикации 8 ноября 2025 17:14
обновлено: 17:30
В Украине ожидаются туманы и дожди - прогноз на воскресенье
Люди под зонтами во время дождя. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украинцев в воскресенье, 9 ноября, ожидает пасмурная, но относительно теплая погода с туманами и небольшими дождями. Самой влажной будет западная часть страны, тогда как восток останется без осадков.

Об этом сообщил Укргидрометцентр в субботу, 8 ноября.

Прогноз погоды на 9 ноября в Украине

Синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшие осадки в западных и южных областях Украины. Ночью будет дождливо на Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области, а днем осадки распространятся на часть Правобережья, тогда как остальная территория останется без дождя. На Левобережье, в Карпатах и на Прикарпатье ночью и утром ожидается туман, видимость может быть ограниченной.

Деякі регіони накриють тумани і дощі — прогноз погоди на завтра - фото 1
Сообщение Укргидрометцентра в Facebook. Фото: скриншот

Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +2...+7 °С, на юге - до +10 °С. Днем столбики термометров покажут +7...+12 °С, в южных регионах — до +15 °С. Ветер ожидается преимущественно южного направления, слабый, со скоростью 3-8 м/с.

Возможно, это изображение карта и текст "BOngOSKA ОБЛАСТК ЧЕРНВСЬ ОБЛАСТВ Украйнський гдрометеорологичний центр жито, ОБЛ СУМСЬКА ОБЛАСТ TEPHOS ОбЛ КиΪв Стё Αν ATCHNE ЧИЦЬКА y y Xapkie KIP ЧЕРНВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ ЧеЬКА БЪКА моЛдОва, микол -ОбЛАЬ Дπίης ЗАПЛОЬКА ОбЛАСТЬ олАсТЬ РУМУНИЯ Одеса ОнСЬ ОНСЬКА ОБЛасТЬ Картограф.чнй дани AT
Сообщение Укргидрометцентра в Facebook. Фото: скриншот

Напомним, что главный научный сотрудник Укргидрометинститута Вазира Мартазинова прогнозирует ощутимое похолодание во время новогодних праздников, но без сильных морозов.

Ранее мы также информировали, что, по словам метеоролога Мартазиновой, в декабре ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега, а температура воздуха может снизиться до -6...-7 °C.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
