Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Деякі регіони накриють тумани і дощі — прогноз погоди на завтра

Деякі регіони накриють тумани і дощі — прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 17:14
Оновлено: 17:30
В Україні очікуються тумани й дощі — прогноз на неділю
Люди під зонтами під час дощу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Українців у неділю, 9 листопада, очікує похмура, але відносно тепла погода з туманами та невеликими дощами. Найвологішою буде західна частина країни, тоді як схід залишиться без опадів.

Про це повідомив Укргідрометцентр у суботу, 8 листопада.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди на 9 листопада в Україні

Синоптики прогнозують мінливу хмарність та невеликі опади у західних і південних областях України. Вночі дощитиме на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині, а вдень опади поширяться на частину Правобережжя, тоді як решта території залишиться без дощу. На Лівобережжі, в Карпатах і на Прикарпатті вночі та зранку очікується туман, видимість може бути обмеженою.

Деякі регіони накриють тумани і дощі — прогноз погоди на завтра - фото 1
Допис Укргідрометцентру у Facebook. Фото: скриншот

Температура повітря вночі коливатиметься у диапазоні +2...+7 °С, на півдні — до +10 °С. Вдень стовпчики термометрів покажуть  +7...+12 °С, у південних регіонах — до +15 °С. Вітер очікується переважно південного напрямку, слабкий, зі швидкістю 3–8 м/с.

Возможно, это изображение карта и текст "BOngOSKA ОБЛАСТК ЧЕРНВСЬ ОБЛАСТВ Украйнський гдрометеорологичний центр жито, ОБЛ СУМСЬКА ОБЛАСТ TEPHOS ОбЛ КиΪв Стё Αν ATCHNE ЧИЦЬКА y y Xapkie KIP ЧЕРНВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ ЧеЬКА БЪКА моЛдОва, микол -ОбЛАЬ Дπίης ЗАПЛОЬКА ОбЛАСТЬ олАсТЬ РУМУНИЯ Одеса ОнСЬ ОНСЬКА ОБЛасТЬ Картограф.чнй дани AT
Допис Укргідрометцентру у Facebook. Фото: скриншот

Нагадаємо, що головна наукова співробітниця Укргідрометінституту Вазіра Мартазінова прогнозує відчутне похолодання під час новорічних свят, але без сильних морозів.

Раніше ми також інформували, що, за словами метеорологині Мартазінової, у грудні очікуються рясні опади у вигляді мокрого снігу, а температура повітря може знизитися до –6…–7 °C.

погода листопад прогнози прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації