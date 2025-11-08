В Україні очікуються тумани й дощі — прогноз на неділю

Люди під зонтами під час дощу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Українців у неділю, 9 листопада, очікує похмура, але відносно тепла погода з туманами та невеликими дощами. Найвологішою буде західна частина країни, тоді як схід залишиться без опадів.

Про це повідомив Укргідрометцентр у суботу, 8 листопада.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди на 9 листопада в Україні

Синоптики прогнозують мінливу хмарність та невеликі опади у західних і південних областях України. Вночі дощитиме на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині, а вдень опади поширяться на частину Правобережжя, тоді як решта території залишиться без дощу. На Лівобережжі, в Карпатах і на Прикарпатті вночі та зранку очікується туман, видимість може бути обмеженою.

Допис Укргідрометцентру у Facebook. Фото: скриншот

Температура повітря вночі коливатиметься у диапазоні +2...+7 °С, на півдні — до +10 °С. Вдень стовпчики термометрів покажуть +7...+12 °С, у південних регіонах — до +15 °С. Вітер очікується переважно південного напрямку, слабкий, зі швидкістю 3–8 м/с.

Допис Укргідрометцентру у Facebook. Фото: скриншот

Нагадаємо, що головна наукова співробітниця Укргідрометінституту Вазіра Мартазінова прогнозує відчутне похолодання під час новорічних свят, але без сильних морозів.

Раніше ми також інформували, що, за словами метеорологині Мартазінової, у грудні очікуються рясні опади у вигляді мокрого снігу, а температура повітря може знизитися до –6…–7 °C.