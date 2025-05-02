Погода в Украине на завтра - что прогнозируют синоптики

Люди идут под сильным дождем. Фото: Вечерний Киев

В субботу, 3 мая, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В частности, в некоторых областях прогнозируется гроза и град.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Погода в Украине на 3 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 3 мая

По прогнозам Укргидрометцентра, в субботу ночью на северо-западе Украины, днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях кратковременный дождь, местами гроза. Кроме того, на западе страны в отдельных районах град.

Зато на остальной территории суббота, 3 мая, пройдет без осадков.

Ветер 3 мая будет преимущественно юго-западный, в пределах 7-12 м/с. В то же время днем в западных и северных областях местами порывы в пределах 15-20 м/с.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Температура воздуха на Левобережье и в Крыму ночью ожидается — +1...+6 °C. На поверхности почвы заморозки 0...+5 °C. Зато днем будет несколько теплее — +15...+20 °C.

На остальной территории, 3 мая, ночью ожидается +3...+8 °C. По информации Укргидрометцентра, в западных областях будет до +12 °C ночью, днем +19...+24 °C. На побережье морей в субботу ожидается +13...+18 °C.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Опасные метеорологические явления 3 мая

В Укргидрометцентре предупредили об опасных и стихийных метеорологических явлениях по территории Украины в субботу, 3 мая.

Следовательно, 3 мая, ночью на Левобережье и в Крыму на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...+5 °C, днем в западных областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с. В отдельных районах ожидается град.

Сообщается о первом уровне опасности (желтый).

Следовательно, 3 мая, погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Украине на выходные.

Кроме того, синоптики предупреждали, что в начале мая стоит ожидать похолодания.