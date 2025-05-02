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Деякі регіони накриє град — погода в Україні на завтра

2 травня 2025 19:43
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні на завтра — що прогнозують синоптики
Люди йдуть під сильним дощем. Фото: Вечірній Київ
Світлана Силенко - Редактор

У суботу, 3 травня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Зокрема, в деяких областях прогнозується гроза та град.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Погода в Україні на 3 травня
Погода в Україні на 3 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 3 травня

За прогнозами Укргідрометцентру, у суботу вночі на північному заході України, вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасний дощ, місцями гроза. Крім того, на заході країни в окремих районах град.

Натомість на решті території субота, 3 травня, мине без опадів. 

Вітер 3 травня буде переважно південно-західний, у межах 7-12 м/с. Водночас вдень у західних і північних областях місцями пориви у межах 15-20 м/с.

Погода в Україні на 3 травня
Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Температура повітря на Лівобережжі та в Криму вночі очікується — +1...+6 °C. На поверхні ґрунту заморозки 0...+5 °C. Натомість вдень буде дещо тепліше — +15...+20 °C.

На решті території 3 травня вночі очікується +3...+8 °C. За інформацією Укргідрометцентру, у західних областях буде до +12 °C вночі, вдень +19...+24 °C. На узбережжі морів у суботу очікується +13...+18 °C.

Погода в Україні на 3 травня
Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні метеорологічні явища 3 травня

В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по території України у суботу, 3 травня.

Відтак, 3 травня вночі на Лівобережжі та в Криму на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0...+5 °C, вдень у західних областях грози, місцями шквали 15-20 м/с. В окремих районах очікується град.

Повідомляється про перший рівень небезпеки (жовтий).

Відтак, 3 травня погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні на вихідні.

Крім того, синоптики попереджали, що на початку травня варто очікувати похолодання.

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