Прогноз погоды в Украине на завтра, 15 мая, от Укргидрометцентра

Люди идут город во время непогоды. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 15 мая, в ряде областей Украины значительно ухудшатся погодные условия. В частности, в некоторых регионах ожидаются сильные порывы ветра и дожди.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине на 15 мая от Укргидрометцентра

По данным Укргидрометцентра, 15 мая циклон с центром над Литвой будет обусловливать падение атмосферного давления, усиление порывов ветра в Карпатах, днем в Украине, кроме северо-запада и юго-востока до 15-22 м/с. В то же время в западных и северных областях дожди (в Карпатах днем значительный дождь, местами с мокрым снегом).

Погода в Украине на 15 мая. Фото: Укргидрометцентр

На остальной территории, 15 мая, небольшие дожди пройдут не повсеместно, а на юге они маловероятны. В частности, юго-западный ветер принесет более теплый воздух, лишь в западных областях днем похолодает.

В четверг, 15 мая, в Украине температура ночью ожидается +5...+10 °C. Днем будет несколько теплее — +14...+19 °C.

В большинстве западных областей 15 мая температура воздуха прогреется до +8...+13 °C. Зато в Карпатах в течение суток +1...+6 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Напомним, что ранее синоптики предупреждали, что скоро в Украине резко похолодает.

Кроме того, мы информировали, какой будет погода в Украине в течение недели 12-18 мая.