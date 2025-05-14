Прогноз погоди в Україні на завтра, 15 травня, від Укргідрометцентру

Люди йдуть місто під час негоди. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 15 травня, у низці областей України значно погіршаться погодні умови. Зокрема, у деяких регіонах очікуються сильні пориви вітру та дощі.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні на 15 травня від Укргідрометцентру

За даними Укргідрометцентру, 15 травня циклон з центром над Литвою зумовлюватиме падіння атмосферного тиску, посилення поривів вітру в Карпатах, вдень в Україні, крім північного заходу та південного сходу до 15-22 м/с. Водночас у західних та північних областях дощі (в Карпатах вдень значний дощ, місцями з мокрим снігом).

Погода в Україні на 15 травня. Фото: Укргідрометцентр​​​

На решті території, 15 травня, невеликі дощі пройдуть не повсюди, а на півдні вони малоймовірні. Зокрема, південно-західний вітер принесе тепліше повітря, лише в західних областях вдень похолодає.

У четвер, 15 травня, в Україні температура вночі очікується +5...+10 °C. Вдень буде дещо тепліше — +14...+19 °C.

У більшості західних областей 15 травня температура повітря прогріється до +8...+13 °C. Натомість в Карпатах протягом доби +1...+6 °C.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Нагадаємо, що раніше синоптики попереджали, що скоро в Україні різко похолодає.

Крім того, ми інформували, якою буде погода в Україні протягом тижня 12-18 травня.