Погода в Украине 21 февраля — прогноз погоды на завтра

Девушка зимой идет по улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Завтра, 21 февраля, погода в Украине особо не изменится. Прогнозируют сильные морозы во всех регионах Украины.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 21 февраля

По прогнозу Укргидрометцентра в пятницу, 21 февраля, в Украине не прогнозируют сильных осадков, но возможен небольшой снег в южных регионах. День будет солнечным, ветер — северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью прогнозируют -9...-15 °C, днем -2...-7 °C. На Закарпатье и в Крыму ночью ожидается -5...-10 °C мороза, днем — -3...+2 °C.

Прогноз погоды в Украине от Укргидрометцентра на 21 февраля. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Диденко на 21 февраля

По прогноз синоптика Наталки Диденко, завтра, 21 февраля, в Украине будет холодная погода. В регионе будет господствовать арктическая воздушная масса. Существенных осадков не прогнозируют.

Ночью ожидается -10...-15 °C, на востоке - -12...-19 °C. В течение дня будет -1...-6 °C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко. Фото: скриншот

Напомним, Украину ждет резкое потепление. Отметки термометров поднимутся уже в начале марта.

Завтра, 21 февраля, в Украине ночью будет холодно из-за малой облачности. Днем несмотря на мороз ожидается ясная и солнечная погода.