Погода в Україні 21 лютого — прогноз погоди на завтра

Де вдарять найбільші морози — прогноз погоди в Україні на завтра
Завтра, 21 лютого, погода в Україні особливо не зміниться. Прогнозують сильні морози у всіх регіонах України.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 21 лютого
За прогнозом Укргідрометцентру в п'ятницю, 21 лютого, в Україні не прогнозують сильних опадів, але можливий невеликий сніг в південних регіонах. День буде сонячним. Вітер — північно-східний, 5-10 м/с.
Вночі прогнозують -9...-15 °C, вдень -2...-7 °C. На Закарпатті та в Криму вночі очікується -5...-10 °C морозу, вдень — -3...+2 °C.
Прогноз погоди від Діденко на 21 лютого
За прогноз синоптика Наталки Діденко, завтра, 21 лютого, в Україні буде холодна погода. В регіоні пануватиме арктична повітряна маса. Істотних опадів не прогнозують.
Вночі очікується -10...-15 °C, на сході — -12...-19 °C. Протягом дня буде -1...-6 °C.
Нагадаємо, на Україну чекає різке потепління. Позначки термометрів піднімуться вже на початку березня.
Завтра, 21 лютого, в Україні вночі буде холодно через малу хмарність. Вдень попри мороз очікується ясна та сонячна погода.
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