Погода в Україні 21 лютого — прогноз погоди на завтра

Дівчина взимку йде вулицею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Завтра, 21 лютого, погода в Україні особливо не зміниться. Прогнозують сильні морози у всіх регіонах України.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Читайте також:

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 21 лютого

За прогнозом Укргідрометцентру в п'ятницю, 21 лютого, в Україні не прогнозують сильних опадів, але можливий невеликий сніг в південних регіонах. День буде сонячним. Вітер — північно-східний, 5-10 м/с.

Вночі прогнозують -9...-15 °C, вдень -2...-7 °C. На Закарпатті та в Криму вночі очікується -5...-10 °C морозу, вдень — -3...+2 °C.

Прогноз погоди в Україні від Укргідрометцентру на 21 лютого. Фото: скриншот

Прогноз погоди від Діденко на 21 лютого

За прогноз синоптика Наталки Діденко, завтра, 21 лютого, в Україні буде холодна погода. В регіоні пануватиме арктична повітряна маса. Істотних опадів не прогнозують.

Вночі очікується -10...-15 °C, на сході — -12...-19 °C. Протягом дня буде -1...-6 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Україну чекає різке потепління. Позначки термометрів піднімуться вже на початку березня.

Завтра, 21 лютого, в Україні вночі буде холодно через малу хмарність. Вдень попри мороз очікується ясна та сонячна погода.