Прогноз погоды в Украине 7 декабря от Укргидрометцентра.

Где стоит ожидать +13°С — Укргидрометцентр дал прогноз на завтра
Погода в Украине завтра, 7 декабря, будет облачная, местами возможны осадки. В отдельных регионах температура воздуха прогреется до +13 °С.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 7 декабря
По прогнозам синоптиков, в большинстве регионов прогнозируются дожди и мокрый снег, кроме юго-востока, а также западных областей, где ночью существенных осадков не предполагается.
В северных, центральных и Харьковской областях местами на дорогах возможен гололед, что будет создавать дополнительные риски для водителей.
Температура воздуха в течение суток в большинстве регионов будет держаться от -2 °С до +3 °С. В южной части страны ночью прогнозируется 0...+5 °С, днем +4...+9 °С, а в Одесской области и Крыму — до +13 °С. Ветер юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с.
Погода в Киеве 7 декабря
В столице и области 7 декабря облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем. В ночные часы местами возможна гололедица, а на дорогах будет наблюдаться гололед.
Ветер юго-восточный, скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха в Киеве ночью будет держаться около 0 °С, а днем повысится до +1...+3 °С. По области в течение суток можно ожидать от -2 °С до +3 °С.
Ранее мы сообщали, что, по прогнозам синоптика Наталки Диденко, погода в Украине 7-8 декабря будет влажной и ветреной, с дождями и мокрым снегом в большинстве регионов.
Кроме того, во второй декаде декабря синоптики прогнозируют увеличение осадков из-за активности атмосферных фронтов.
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