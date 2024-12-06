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Где стоит ожидать +13°С — Укргидрометцентр дал прогноз на завтра

6 декабря 2024 17:35
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине 7 декабря от Укргидрометцентра.
Женщина на прогулке в парке. Фото: Новости.
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 7 декабря, будет облачная, местами возможны осадки. В отдельных регионах температура воздуха прогреется до +13 °С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 7 декабря

По прогнозам синоптиков, в большинстве регионов прогнозируются дожди и мокрый снег, кроме юго-востока, а также западных областей, где ночью существенных осадков не предполагается.

В северных, центральных и Харьковской областях местами на дорогах возможен гололед, что будет создавать дополнительные риски для водителей.

Температура воздуха в течение суток в большинстве регионов будет держаться от -2 °С до +3 °С. В южной части страны ночью прогнозируется 0...+5 °С, днем +4...+9 °С, а в Одесской области и Крыму — до +13 °С. Ветер юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с.

погода в Украине
Прогноз погоды в Украине на 7 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 7 декабря

В столице и области 7 декабря облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем. В ночные часы местами возможна гололедица, а на дорогах будет наблюдаться гололед.

Ветер юго-восточный, скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха в Киеве ночью будет держаться около 0 °С, а днем повысится до +1...+3 °С. По области в течение суток можно ожидать от -2 °С до +3 °С.

Карта температур
Карта температур. Фото: Ventusky


Ранее мы сообщали, что, по прогнозам синоптика Наталки Диденко, погода в Украине 7-8 декабря будет влажной и ветреной, с дождями и мокрым снегом в большинстве регионов.

Кроме того, во второй декаде декабря синоптики прогнозируют увеличение осадков из-за активности атмосферных фронтов.

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