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Де варто очікувати +13°С — Укргідрометцентр дав прогноз на завтра

6 грудня 2024 17:35
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 7 грудня від Укргідрометцентру
Жінка на прогулянці у парку. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 7 грудня, буде хмарною, подекуди можливі опади. В окремих регіонах температура повітря прогріється до +13 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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За прогнозами синоптиків, у більшості регіонів прогнозуються дощі та мокрий сніг, за винятком південного сходу, а також західних областей, де вночі істотних опадів не передбачається.

У північних, центральних та Харківській областях місцями можлива ожеледь, а на дорогах — ожеледиця, що створюватиме додаткові ризики для водіїв.

Температура повітря протягом доби у більшості регіонів триматиметься в межах від -2 °С до +3 °С. У південній частині країни вночі прогнозується 0 °С...+5 °С, вдень +4...+9 °С, а в Одеській області та Криму — до +13 °С. Вітер південно-східний, із швидкістю 7-12 м/с.

погода в Україні
Прогноз погоди в Україні на 7 грудня. Фото: Укргідрометцентр

 

Погода у Києві 7 грудня

У столиці та області 7 грудня очікується хмарна погода. Синоптики прогнозують мокрий сніг із дощем. У нічні години місцями можлива ожеледь, а на дорогах спостерігатиметься ожеледиця.

Вітер південно-східний, швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря в Києві вночі триматиметься близько 0 °С, а вдень підвищиться до +1...+3 °С. По області протягом доби очікується від -2 °С до +3 °С.

Карта температур
Карта температур. Фото: Ventusky


Раніше ми повідомляли, що за прогнозами синоптика Наталки Діденко, погода в Україні на 7-8 грудня буде вологою та вітряною, з дощами та мокрим снігом у більшості регіонів. 

Крім того, у другій декаді грудня синоптики прогнозують збільшення опадів через активність атмосферних фронтів.

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