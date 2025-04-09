Погода на завтра в Украине от Диденко на завтра от Диденко

Люди гуляют по городу под снегом. Фото: Вечерний Киев

В Украине в четверг, 10 апреля, в большинстве областей ожидается снег и метели. Также ночью в Украине прогнозируются заморозки.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Итак, по прогнозам синоптика, 10 апреля очередные атмосферные фронты вместе с холодным воздухом обусловят в большинстве областей Украины снег, сильный ветер и кратковременные метели.

В восточных областях и на Днепропетровщине ожидается дождь и мокрый снег. Ситуация на дорогах может осложниться - поэтому водителям и пешеходам стоит быть внимательными.

Кроме того, по прогнозам Диденко, ближайшей ночью в Украине будут заморозки — -0...-4 °C. В четверг днем температура воздуха составит:

на севере +1... +4 °C;

на западе +3...+7 °C.

В то же время в центральных областях Украины ожидается — +2...+6 °C, на Днепропетровщине — +5...+8 °C.

Температурная карта. Фото: Наталка Диденко/Facebook

Зато в южной части страны — +5...+9 °C, в частности в Одесской области — +4...+6 °C. В восточных областях также будет плюсовая температура воздуха — +5...+10 °C.

Как информирует синоптик Диденко, ветер в Украине 10 апреля будет преобладать северных направлений, только в восточных областях — юго-западный, порывистый, временами штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Погода в Киеве на 10 апреля от Диденко

В Киеве 10 апреля ожидается снег, мокрый снег, на дорогах и тротуарах, соответственно будет скользко.

Ветер юго-западный с переходом на северный, порывистый. Ближайшей ночью в столице прогнозируют заморозки — 0...-2 °C. Днем в столице будет плюсовая температура воздуха — +1...+3 °C.

Скриншот сообщения Наталки Диденко/Facebook

Ранее Диденко сообщала, когда в Украину придет настоящее весеннее тепло. По ее прогнозам, потепление в Украине ожидается с Вербного воскресенья — 13 апреля.

В то же время в начале мая погода несколько удивит украинцев своими контрастами. Следовательно, вместо ожидаемого весеннего тепла в некоторые области может прийти арктический воздух.