Погода на завтра в Україні від Діденко

Люди гуляють містом під снігом. Фото: Вечірній Київ

В Україні у четвер, 10 квітня, у більшості областей очікується сніг та хуртовини. Також вночі в Україні прогнозуються заморозки.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Погода в Україні на 10 квітня

Отже, за прогнозами синоптика, 10 квітня чергові атмосферні фронти вкупі із холодним повітрям зумовлять у більшості областей України сніг, сильний вітер та короткочасні хуртовини.

У східних областях та на Дніпропетровщині очікується дощ та мокрий сніг. Ситуація на дорогах може ускладнитися — тому водіям та пішоходам варто бути уважними.

Крім того, за прогнозами Діденко, найближчої ночі в Україні будуть заморозки — -0...-4 °C. У четвер вдень температура повітря становитиме:

на півночі +1... +4 °C;

на заході +3...+7 °C.

Водночас у центральних областях України очікується — +2...+6 °C, на Дніпропетровщині — +5...+8 °C.

Температурна карта. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Натомість у південній частині країни — +5..+9 °C, зокрема на Одещині — +4...+6 °C. У східних областях також буде плюсова температура повітря — +5...+10 °C.

Як інформує синоптик Діденко, вітер в Україні 10 квітня переважатиме північних напрямків, лише у східних областях — південно-західний, рвучкий, часом штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Погода у Києві на 10 квітня від Діденко

У Києві 10 квітня очікується сніг, мокрий сніг, на дорогах та тротуарах, відповідно буде слизько.

Вітер південно-західний з переходом на північний, рвучкий. Найближчої ночі в столиці прогнозують заморозки — 0...-2 °C. Вдень у столиці буде плюсова температура повітря — +1...+3 °C.

Скриншот повідомлення Наталки Діденко/Facebook

Раніше Діденко повідомляла, коли в Україну прийде справжнє весняне тепло. За її прогнозами, потепління в Україні очікується з Вербної неділі — 13 квітня.

Водночас на початку травня погода дещо здивує українців своїми контрастами. Відтак, замість очікуваного весняного тепла до деяких областей може прийти арктичне повітря.