Погода в Украине завтра — прогноз от Диденко

Где ожидать мокрый снег — погода на завтра от Диденко
В пятницу, 9 мая, по всей территории Украины будет довольно прохладно. Кроме того, в некоторых областях ожидается дождь и мокрый снег.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Погода в Украине 9 мая — прогноз от Диденко
По прогнозам Диденко, в пятницу, 9 мая, над южной частью Украины расположится циклон. Он и его атмосферные фронты обусловят завтра дождливую погоду в большинстве областей Украины.
Кроме того, в Карпатах 9 мая будет идти мокрый снег. В то же время в центральных областях, в Одесской и Николаевской областях возможны сильные осадки.
На Волыни, Ровенщине, а в дневные часы почти повсеместно в западных областях — без существенных осадков.
Температура воздуха в течение дня 9 мая будет крайне неоднородна. Предполагается на западе, севере и на значительной территории центральных областей Украины +10...+14 °С.
В южной части +12...+16 °С, на Запорожье до +18 °С, в Крыму +17...+20 °С. В то же время в восточных областях 9 мая ожидается +16...+21 °С.
Диденко Диденко отмечает, что в Киеве на пятницу дожди трудно прогнозировать: "Основная зона осадков 9 мая будет касаться столицы, как качает — может быть более плотный дождь, а может небольшой".
Однако синоптик отмечает, что стоит настраиваться на холодную +10...+11 °С, и влажную погоду.
В дальнейшем, как объясняет Диденко, влажная погода в Украине будет доминировать, ночи еще будут оставаться холодными и не исключена вероятность заморозков при прояснениях.
Но днем потеплеет хотя бы на несколько градусов — ожидается +12...+18 °С.
Напомним, что ранее синоптики спрогнозировали, какой будет погода в течение недели.
Кроме того, синоптики предупреждали, что 8 мая Украину накроет новая волна холода.
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