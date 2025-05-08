Погода в Украине завтра — прогноз от Диденко

Люди идут под дождем. Фото: Вечерний Киев

В пятницу, 9 мая, по всей территории Украины будет довольно прохладно. Кроме того, в некоторых областях ожидается дождь и мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 9 мая — прогноз от Диденко

По прогнозам Диденко, в пятницу, 9 мая, над южной частью Украины расположится циклон. Он и его атмосферные фронты обусловят завтра дождливую погоду в большинстве областей Украины.

Кроме того, в Карпатах 9 мая будет идти мокрый снег. В то же время в центральных областях, в Одесской и Николаевской областях возможны сильные осадки.

На Волыни, Ровенщине, а в дневные часы почти повсеместно в западных областях — без существенных осадков.

Температура воздуха в течение дня 9 мая будет крайне неоднородна. Предполагается на западе, севере и на значительной территории центральных областей Украины +10...+14 °С.

В южной части +12...+16 °С, на Запорожье до +18 °С, в Крыму +17...+20 °С. В то же время в восточных областях 9 мая ожидается +16...+21 °С.

Карта температур. Фото: Диденко/Facebook

Диденко Диденко отмечает, что в Киеве на пятницу дожди трудно прогнозировать: "Основная зона осадков 9 мая будет касаться столицы, как качает — может быть более плотный дождь, а может небольшой".

Однако синоптик отмечает, что стоит настраиваться на холодную +10...+11 °С, и влажную погоду.

В дальнейшем, как объясняет Диденко, влажная погода в Украине будет доминировать, ночи еще будут оставаться холодными и не исключена вероятность заморозков при прояснениях.

Но днем потеплеет хотя бы на несколько градусов — ожидается +12...+18 °С.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Напомним, что ранее синоптики спрогнозировали, какой будет погода в течение недели.

Кроме того, синоптики предупреждали, что 8 мая Украину накроет новая волна холода.