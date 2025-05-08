Погода в Україні завтра — прогноз від Діденко

Де очікувати мокрий сніг — погода на завтра від Діденко
У п'ятницю, 9 травня, по всій території України буде доволі прохолодно. Крім того, в деяких областях очікується дощ та мокрий сніг.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Погода в Україні 9 травня — прогноз від Діденко
За прогнозами Діденко, у п'ятницю, 9 травня, над південною частиною України розташується циклон. Він та його атмосферні фронти зумовлять завтра дощову погоду в більшості областей України.
Крім того, у Карпатах 9 травня йтиме мокрий сніг. Водночас у центральних областях, на Одещині та Миколаївщині можливі сильні опади.
На Волині, Рівненщині, а в денні години майже повсюди в західних областях — без істотних опадів.
Температура повітря протягом дня 9 травня буде вкрай неоднорідна. Передбачається на заході, півночі та на значній території центральних областей України +10...+14 °С.
У південній частині +12...+16 °С, на Запоріжжі до +18 °С, в Криму +17...+20 °С. Водночас у східних областях 9 травня очікується +16...+21 °С.
Діденко зазначає, що у Києві на п'ятницю дощі важко прогнозувати: "Основна зона опадів 9 травня торкатиметься столиці, як гойдне — може бути щільніший дощ, а може невеликий".
Однак синоптик зазначає, що варто налаштовуватися на холодну +10...+11 °С, та вологу погоду.
Надалі, як пояснює Діденко, волога погода в Україні домінуватиме, ночі ще залишатимуться холодними й не виключена ймовірність заморозків при проясненнях.
Але вдень потеплішає хоча б на кілька градусів — очікується +12...+18 °С.
Нагадаємо, що раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода протягом тижня.
Крім того, синоптики попереджали, що 8 травня Україну накриє нова хвиля холоду.
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