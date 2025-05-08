Погода в Україні завтра — прогноз від Діденко

Люди йдуть під дощем. Фото: Вечірній Київ

У п'ятницю, 9 травня, по всій території України буде доволі прохолодно. Крім того, в деяких областях очікується дощ та мокрий сніг.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні 9 травня — прогноз від Діденко

За прогнозами Діденко, у п'ятницю, 9 травня, над південною частиною України розташується циклон. Він та його атмосферні фронти зумовлять завтра дощову погоду в більшості областей України.

Реклама

Крім того, у Карпатах 9 травня йтиме мокрий сніг. Водночас у центральних областях, на Одещині та Миколаївщині можливі сильні опади.

На Волині, Рівненщині, а в денні години майже повсюди в західних областях — без істотних опадів.

Реклама

Температура повітря протягом дня 9 травня буде вкрай неоднорідна. Передбачається на заході, півночі та на значній території центральних областей України +10...+14 °С.

У південній частині +12...+16 °С, на Запоріжжі до +18 °С, в Криму +17...+20 °С. Водночас у східних областях 9 травня очікується +16...+21 °С.

Реклама

Карта температур. Фото: Діденко/Facebook

Діденко зазначає, що у Києві на п'ятницю дощі важко прогнозувати: "Основна зона опадів 9 травня торкатиметься столиці, як гойдне — може бути щільніший дощ, а може невеликий".

Однак синоптик зазначає, що варто налаштовуватися на холодну +10...+11 °С, та вологу погоду.

Реклама

Надалі, як пояснює Діденко, волога погода в Україні домінуватиме, ночі ще залишатимуться холодними й не виключена ймовірність заморозків при проясненнях.

Але вдень потеплішає хоча б на кілька градусів — очікується +12...+18 °С.

Реклама

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Нагадаємо, що раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода протягом тижня.

Крім того, синоптики попереджали, що 8 травня Україну накриє нова хвиля холоду.