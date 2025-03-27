Погода в Украине на завтра — чего ожидать

Люди под дождем. Фото: Вечерний Киев

В Украине завтра, 28 марта, прогнозируют дождь и местами туман. Однако температура воздуха будет довольно теплой.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды на 28 марта. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 28 марта

По информации синоптиков, 28 марта погоду большинства областей Украины будет определять поле несколько повышенного атмосферного давления. Следовательно, только на юго-востоке, ночью и на юге страны будет ощущаться влияние атмосферного фронта — здесь пройдет небольшой дождь. Зато на остальной территории осадков не предвидится.

Синоптики прогнозируют, что ночью и утром в западных и большинстве северных областей местами будет туман. Ветер северо-восточный, восточный, в пределах 3-8 м/с.

В то же время температура ночью 0...+5 °C. На юге страны несколько теплее — до +9 °C, днем — +11...+16 °C, на Закарпатье, в южных областях и в Крыму до +20 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что 28 марта в Украине местами пройдут дожди. Зато температура воздуха ожидается достаточно теплой.

Также мы сообщали, что в Украине в апреле температура воздуха будет комфортной, но не слишком теплой. Речь идет об около +10...+13 °C.