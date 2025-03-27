Погода в Україні на завтра — чого очікувати

Люди під дощем. Фото: Вечірній Київ

В Україні завтра, 28 березня, прогнозують дощ та місцями туман. Однак температура повітря буде доволі теплою.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Прогноз погоди на 28 березня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 28 березня

За інформацією синоптиків, 28 березня погоду більшості областей України визначатиме поле дещо підвищеного атмосферного тиску. Відтак, лише на південному сході, вночі й на півдні країни відчуватиметься вплив атмосферного фронту — тут пройде невеликий дощ. Натомість на решті території опадів не передбачається.

Синоптики прогнозують, що вночі та вранці у західних і більшості північних областей місцями буде туман. Вітер північно-східний, східний, в межах 3-8 м/с.

Водночас температура вночі 0...+5 °C. На півдні країни дещо тепліше — до +9 °C, вдень — +11...+16 °C, на Закарпатті, у південних областях та в Криму до +20 °C.

Скриншот допису Укргідрометцентру/Facebook

Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що 28 березня в України місцями дощитиме. Натомість температура повітря очікується досить теплою.

Також ми повідомляли, що в Україні у квітні температура повітря буде комфортною, але не надто теплою. Йдеться про близько +10...+13 °C.