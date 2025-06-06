Погода в Украине на завтра - что прогнозируют синоптики

Люди гуляют по городу летом во время жары. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 7 июня, в некоторых регионах Украины пройдут кратковременные грозовые дожди. Однако, несмотря на это, погода будет жаркой и местами температура воздуха будет достигать +34 °C.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

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Погода на 7 июня от Укргидрометцентра

В субботу, 7 июня, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В северных, днем и в западных, Винницкой, Харьковской и Луганской областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

Ветер 7 июня преимущественно юго-западный, в пределах 5-10 м/с.

Погода в Украине на 7 июня. Фото: Укргидрометцентр

Температура ночью +15...+20 °С, днем — +28...+33 °С.

В субботу, 7 июня, в юго-восточной части местами сильная жара — +35 °С. В то же время в Карпатах ночью — +11...+16 °С, днем — +21...+26 °С.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Погода на 7 июня от Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 7 июня, в западных, северных областях и местами в центре пройдут кратковременные грозовые дожди.

На остальной территории Украины — без осадков.

Температурная карта. Фото: Диденко/Facebook

Как отмечает синоптик, жаркая погода будет доминировать, в течение дня субботы +26...+32 °C, на юге и востоке +32...+34 °C.

Диденко объясняет, что резкие перепады атмосферного давления и температуры воздуха — особенности ближайших синоптических дней.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

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