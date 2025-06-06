Погода в Україні на завтра — що прогнозують синоптики

Люди гуляють містом влітку під час спеки. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 7 червня, в деяких регіонах України пройдуть короткочасні грозові дощі. Однак, попри це, погода буде спекотною та подекуди температура повітря досягатиме +34 °C.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Погода на 7 червня від Укргідрометцентру

У суботу, 7 червня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У північних, вдень і в західних, Вінницькій, Харківській та Луганській областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Вітер 7 червня переважно південно-західний, у межах 5-10 м/с.

Погода в Україні на 7 червня. Фото: Укргідрометцентр

Температура вночі +15...+20 °С, вдень — +28...+33 °С.

У суботу, 7 червня, у південно-східній частині місцями сильна спека — +35 °С. Водночас в Карпатах вночі — +11...+16 °С, вдень — +21...+26 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Погода на 7 червня від Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 7 червня, у західних, північних областях та подекуди в центрі пройдуть короткочасні грозові дощі.

На решті території України — без опадів.

Температурна карта. Фото: Діденко/Facebook

Як зазначає синоптик, спекотна погода буде домінувати, протягом дня суботи +26...+32 °C, на півдні та сході +32...+34 °C.

Діденко пояснює, що різкі перепади атмосферного тиску та температури повітря — особливості найближчих синоптичних днів.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

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