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Где ждать снег с дождем завтра — в Укргидрометцентре дали прогноз

11 ноября 2024 20:03
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине 12 ноября — где выпадет снег и прольют дожди
Зима в городе. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 12 ноября, будет облачной с прояснениями. Осадков стоит ожидать только в Крапатах.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 12 ноября

По прогнозам синоптиков, осадков во вторник почти не будет, кроме Карпат, где днем возможен небольшой мокрый снег с дождем.

Кроме того, жителям западных областей следует быть готовыми к туману, который появится ночью и будет держаться утром, снижая видимость на дорогах и создавая потенциальные трудности для водителей.

Температурные показатели ночью будут варьироваться от +3 до -2 °С, днем температура повысится до +2...+7 °С.

В южных регионах температура ночью будет колебаться около 0...+5 °С, а днем поднимется до +6...+11 °С, что сделает юг теплее по сравнению с другими областями.

Ветер ожидается переменных направлений, слабый, с силой 3-8 м/с.

Погода в Украине 12 ноября
Прогноз погоды на 12 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 12 ноября

В Киеве ночью столбик термометра опустится до +1...+3 °С, днем ​​воздух прогреется до +4...+6 °С.

В течение дня будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Карта температур
Карта температур. Фото: Ventusky

Напомним, с 11 по 17 ноября в Украине местами возможны туманы. Температура воздуха будет достаточно холодной.

В то же время синоптик Наталка Диденко предупредила, что уже 13-14 ноября в Украину придут дожди и мокрый снег.

Укргидрометцентр погода прогноз погоды погода в Украине синоптик

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