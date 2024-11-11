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Де чекати сніг із дощем завтра — в Укргідрометцентрі дали прогноз

11 листопада 2024 20:03
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 12 листопада — де випаде сніг та проллють дощі
Зима у місті. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 12 листопада, буде хмарною з проясненнями. На опади варто очікувати лише в Крапатах.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 12 листопада

За прогнозами синоптиків, опадів у вівторок майже не буде, за винятком Карпат, де вдень можливий невеликий мокрий сніг із дощем.

Крім того, жителям західних областей варто бути готовими до туману, який з’явиться вночі та триматиметься вранці, знижуючи видимість на дорогах і створюючи потенційні труднощі для водіїв.

Температурні показники вночі варіюватимуться від +3 °С до -2 °С, вдень температура підвищиться до +2...+7 °С.

У південних регіонах температура вночі коливатиметься близько 0 °С...+5 °С, а вдень підніметься до +6...+11 °С, що зробить південь теплішим порівняно з іншими областями.

Вітер очікується змінних напрямків, слабкий, із силою 3-8 м/с.

Погода в Україні 12 листопада
Прогноз погоди на 12 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 12 листопада

У Києві вночі стовпчик термометра опуститься до +1...+3 °С, вдень повітря прогріється до +4...+6 °С.

Протягом дня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Карта температур
Карта температур. Фото: Ventusky

Нагадаємо, з 11 по 17 листопада в Україні місцями можливі тумани. Температура повітря буде достатньо прохолодною. 

Водночас синоптик Наталка Діденко попередила, що вже 13-14 листопада в Україну прийдуть дощі та мокрий сніг. 

Укргідрометцентр погода прогноз погоди погода в Україні синоптик

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