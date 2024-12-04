Погода в Украине 5 декабря — прогноз от Наталки Диденко

Женщина с зонтиком. Фото: tykyiv.com

В четверг, 5 декабря, в Украине будет не слишком холодная погода. Лишь в некоторых регионах прогнозируют осадки.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram в среду, 4 декабря.

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Как отметила Диденко, в Украине днем осадков завтра не прогнозируют, возможны только вечером на Левобережье. Кроме того, украинцам стоит ждать тумана. Температура воздуха днем -2...+4 °C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 5 декабря. Фото: скриншот

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В столице завтра существенных осадков не будет. Возможен туман. Ночью -3...-1 °C, днем отметки термометра будут держаться около нуля.

По словам синоптика, погода в Украине изменится с 7 декабря. Увеличится количество осадков, и повысится температура воздуха.

Карта циклонов. Фото: Наталья Диденко

Напомним, в первые дни декабря Украина будет находиться под влиянием антициклона. Уже во второй декаде месяца синоптики прогнозируют больше осадков из-за активности атмосферных фронтов.

В среду, 4 декабря, магнитных бурь на Земле не ожидается. Геомагнитное поле будет спокойного уровня, но вероятность вспышек класса M все же остается.