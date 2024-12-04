Погода в Україні 5 грудня — прогноз від Наталки Діденко

Жінка з парасолькою. Фото: tykyiv.com

В четвер, 5 грудня, в Україні буде не дуже холодна погода. Лише в деяких регіонах прогнозують опади.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Telegram у середу, 4 грудня.

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Як зазначила Діденко, в Україні вдень опадів завтра не прогнозують, можливі лише ввечері на Лівобережжі. Крім того, українцям варто чекати на туман. Температура повітря вдень буде -2...+4 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 5 грудня. Фото: скриншот

Погода у Києві 5 грудня

У столиці завтра істотних опадів не буде. Можливий туман. Вночі -3...-1 °C, вдень позначки термометра будуть триматись близько нуля.

За словами синоптика, погода в Україні зміниться з 7 грудня. Побільшає опадів та підвищиться температура повітря.

Карта циклонів. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, у перші дні грудня Україна буде перебувати під впливом антициклону. Вже в другій декаді місяця синоптики прогнозують більше опадів через активність атмосферних фронтів.

У середу, 4 грудня, магнітних бур на Землі не очікується. Геомагнітне поле буде спокійного рівня, але ймовірність спалахів класу M все ж залишається.