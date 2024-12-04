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На Сонці було шість спалахів — чи варто переживати метеозалежним

4 грудня 2024 11:17
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнітних бур на сьогодні, 4 грудня, — які ризики
Чоловіку болить голова. Ілюстративне фото: Freepick
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У середу, 4 грудня, магнітних бур на Землі не очікується. Попри те, що геомагнітне поле буде спокійного рівня, ймовірністю спалахів класу M все ж залишається.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Упродовж останньої доби сонячна активність була на низькому рівні. За останні 24 години на Сонці сталося шість спалахів класу С, які не сильно впливають на Землю. Сьогодні також очікується спокійне геомагнітне поле, проте ймовірність спалахів класу M все ж є.

Сонячна активність на 4 грудня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 36.

Як знизити вплив магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі 4 грудня
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, тому варто дотримуватися певних рекомендацій для зменшення ризиків. Ось декілька із них:

  • замініть каву, енергетичні напої та алкоголь трав'яним чаєм;
  • відмовитися від надмірного фізичного та емоційного навантаження;
  • візьміть час на відпочинок і відновлення;
  • влаштуйте прогулянку на свіжому повітрі;
  • дотримуйтесь здорового режиму сну;
  • уникайте стресу.

Нагадаємо, нещодавно було опубліковано нове фото, отримане NASA з космічного телескопа Габбл. Воно показує космічне переплетення двох галактик MCG+05-31-045. 

Раніше ми писали про те, що компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту ще одну партію із 20 своїх інтернет-супутників Starlink. 

космос Сонце магнітні бурі прогнози головний біль погане самопочуття

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