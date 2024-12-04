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На Солнце было шесть вспышек — стоит ли переживать метеозависимым

4 декабря 2024 11:17
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнитных бурь на сегодня 4 декабря — какие риски
У мужчины болит голова. Иллюстративное фото: Freepick
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В среду, 4 декабря, магнитных бурь на Земле не ожидается. Несмотря на то, что геомагнитное поле будет спокойного уровня, вероятностью вспышек класса M все же остается.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 4 декабря

За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. За последние 24 часа на Солнце произошло шесть вспышек класса С, не сильно влияющих на Землю. Сегодня также ожидается спокойное геомагнитное поле, однако вероятность вспышек класса M все же есть.

Солнечная активность на 4 декабря

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 36.

Как снизить влияние магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури 4 декабря
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, поэтому следует соблюдать определенные рекомендации для уменьшения рисков. Вот несколько из них:

  • замените кофе, энергетические напитки и алкоголь травяным чаем;
  • отказаться от чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;
  • возьмите время на отдых и восстановление;
  • устройте прогулку на свежем воздухе;
  • соблюдайте здоровый режим сна;
  • избегайте стресса.

Напомним, недавно было опубликовано новое фото, полученное NASA по космическому телескопу Габбл. Оно показывает космическое переплетение двух галактик MCG+05-31-045.

Ранее мы писали о том, что компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту еще одну партию из 20 своих интернет-спутников Starlink.

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