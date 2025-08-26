Магнитные бури 26 августа — чего ожидать

Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

Во вторник, 26 августа, существенных магнитных бурь не прогнозируется. За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки.

Об этом информирует Meteoprog.

Магнитные бури 26 августа

Во вторник, 26 августа, значительных магнитных бурь на Земле не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло три вспышки класса С и одна вспышка класса М4,6.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М4,6 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек вспышек М-класса.

Солнечная активность на 26 августа

Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

Количество солнечных пятен — 32.

Девушка держится за голову из-за плохого самочувствия. Иллюстративное фото: Freepik

Влияют ли магнитные бури на здоровье

Магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

