Магнітні бурі 26 серпня — чого очікувати

Чотири спалахи на Сонці — чи будуть магнітні бурі сьогодні
У вівторок, 26 серпня, суттєвих магнітних бур не прогнозується. За останню добу на Сонці відбулося чотири спалахи.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 26 серпня
У вівторок, 26 серпня, значних магнітних бур на Землі не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося три спалахи класу С та один спалах класу М4,6.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М4,6 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів спалахів М-класу.
Сонячна активність на 26 серпня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 15%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- Кількість сонячних плям — 32.
Чи впливають магнітні бурі на здоров'я
Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:
- вплив на серцево-судинну систему;
- вплив на нервову систему;
- вплив на сон;
- зниження імунітету;
- загострення хронічних захворювань;
- підвищена втома, слабкість.
