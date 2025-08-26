Магнітні бурі 26 серпня — чого очікувати

Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У вівторок, 26 серпня, суттєвих магнітних бур не прогнозується. За останню добу на Сонці відбулося чотири спалахи.

Про це інформує Meteoprog.

Магнітні бурі 26 серпня

У вівторок, 26 серпня, значних магнітних бур на Землі не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося три спалахи класу С та один спалах класу М4,6.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М4,6 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів спалахів М-класу.

Сонячна активність на 26 серпня

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

Кількість сонячних плям — 32.

Чи впливають магнітні бурі на здоров'я

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

