Головна Метео Чотири спалахи на Сонці — чи будуть магнітні бурі сьогодні

Чотири спалахи на Сонці — чи будуть магнітні бурі сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 11:35
Магнітні бурі 26 серпня — чого очікувати
Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У вівторок, 26 серпня, суттєвих магнітних бур не прогнозується. За останню добу на Сонці відбулося чотири спалахи.

Про це інформує Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 26 серпня

У вівторок, 26 серпня, значних магнітних бур на Землі не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося три спалахи класу С та один спалах класу М4,6.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М4,6 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів спалахів М-класу.

Сонячна активність на 26 серпня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 15%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • Кількість сонячних плям — 32.
Магнітні бурі 26 серпня
Дівчина тримається за голову через погане самопочуття. Ілюстративне фото: Freepik

Чи впливають магнітні бурі на здоров'я

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

  • вплив на серцево-судинну систему;
  • вплив на нервову систему;
  • вплив на сон;
  • зниження імунітету;
  • загострення хронічних захворювань;
  • підвищена втома, слабкість.

Раніше ми оприлюднили розклад магнітних бур на серпень 2025 року.

Також ми пояснювали, як зберегти здоров'я міцним та витривалим у серпні 2025 року.

здоров'я магнітні бурі головний біль метеозалежність погане самопочуття
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
