Магнитные бури сегодня — чего ожидать

Чего ожидать от магнитных бурь сегодня — прогноз
В субботу, 21 июня, существенных магнитных бурь не прогнозируется. Однако, несмотря на это, стоит все же позаботиться о самочувствии и здоровье.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 21 июня
В субботу, 21 июня, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается.
В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли одна вспышка класса В, четыре вспышки класса С, одна вспышка класса М и одна вспышка класса Х1,9.
Самыми мощными являются солнечные вспышки X-класса. Такие сильные вспышки случаются нечасто. В случае, если они направлены на Землю, такие вспышки и связанные с ними КВМ могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы.
Вспышки X-класса могут вызвать серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Кроме того, такие вспышки вызывают красивое полярное сияние.
Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек класса Х.
Солнечная активность на 21 июня
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
- Количество солнечных пятен — 35.
Как магнитные бури влияют на самочувствие
Заметим, что магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:
- влияние на сердечно-сосудистую систему;
- влияние на нервную систему;
- влияние на сон;
- снижение иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость, слабость.
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