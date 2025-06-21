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Чего ожидать от магнитных бурь сегодня — прогноз

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Дата публикации 21 июня 2025 12:49
Магнитные бури сегодня — чего ожидать
Мужчина держится за голову из-за сильной боли. Фото: Freepik
Ключові моменти Магнитные бури 21 июня Солнечная активность на 21 июня Как магнитные бури влияют на самочувствие

В субботу, 21 июня, существенных магнитных бурь не прогнозируется. Однако, несмотря на это, стоит все же позаботиться о самочувствии и здоровье.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 21 июня

В субботу, 21 июня, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли одна вспышка класса В, четыре вспышки класса С, одна вспышка класса М и одна вспышка класса Х1,9.

Самыми мощными являются солнечные вспышки X-класса. Такие сильные вспышки случаются нечасто. В случае, если они направлены на Землю, такие вспышки и связанные с ними КВМ могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы.

Вспышки X-класса могут вызвать серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Кроме того, такие вспышки вызывают красивое полярное сияние.

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек класса Х.

Солнечная активность на 21 июня

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
  • Количество солнечных пятен — 35.
Магнітні бурі 21 червня
Женщина держится за голову из-за сильной боли. Фото: Freepik

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Заметим, что магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

  • влияние на сердечно-сосудистую систему;
  • влияние на нервную систему;
  • влияние на сон;
  • снижение иммунитета;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышенная усталость, слабость.

Ранее мы информировали, что такое летняя простуда и как от нее уберечься.

Также мы писали о том, как избавиться от депрессии — как быстрее наладить психическое здоровье.

самочувствие здоровье магнитные бури метеозависимость настроение
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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