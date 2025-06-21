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Головна Метео Чого очікувати від магнітних бур сьогодні — прогноз

Чого очікувати від магнітних бур сьогодні — прогноз

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Дата публікації: 21 червня 2025 12:49
Магнітні бурі сьогодні — чого очікувати
Чоловік тримається за голову через сильний біль. Фото: Freepik
Ключові моменти Як магнітні бурі впливають на самопочуття Магнітні бурі 21 червня Сонячна активність на 21 червня

У суботу, 21 червня, суттєвих магнітних бур не прогнозується. Однак, попри це, варто все ж подбати про самопочуття та здоров'я.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 21 червня

У суботу, 21 червня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулися один спалах класу В, чотири спалахи класу С, один спалах класу М і один спалах класу Х1,9. 

Найпотужнішими є сонячні спалахи X-класу. Такі сильні спалахи трапляються нечасто. У разі, якщо вони спрямовані на Землю, такі спалахи та пов'язані з ними КВМ можуть створювати тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми.

Спалахи X-класу можуть спричинити серйозний (G4) або екстремальний (G5) геомагнітний шторм на Землі. Крім того, такі спалахи викликають гарне полярне сяйво. 

Очікується, що в суботу геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів класу Х. 

Сонячна активність на 21 червня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%; 
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;
  • Кількість сонячних плям — 35.
Магнітні бурі 21 червня
Жінка тримається за голову через сильний біль. Фото: Freepik

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Зауважимо, що магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

  • вплив на серцево-судинну систему;
  • вплив на нервову систему;
  • вплив на сон;
  • зниження імунітету;
  • загострення хронічних захворювань;
  • підвищена втома, слабкість.

Раніше ми інформували, що таке літня застуда та як від неї вберегтися.

Також ми писали про те, як позбавитися від депресії — як швидше налагодити психічне здоров'я.

самопочуття здоров'я магнітні бурі метеозалежність настрій
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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