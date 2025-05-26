Магнитные бури - прогноз на сегодня

Женщина держится за голову из-за сильной боли. Фото: Freepik

В понедельник, 26 мая, значительных магнитных бурь не прогнозируют. Однако, несмотря на это, стоит все же прислушаться к сигналам организма.

Об этом информирует Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Магнитные бури 26 мая

В понедельник, 26 мая, на Земле магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.

За последние сутки на Солнце произошли 12 вспышек класса С, три вспышки класса М и одна вспышка Х1,1.

Самыми мощными являются солнечные вспышки X-класса. Такие сильные вспышки случаются не часто. В случае, если они направлены на Землю, такие вспышки и связанные с ними КВМ могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы.

В то же время вспышки X-класса могут вызвать серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Кроме того, такие вспышки вызывают хорошее полярное сияние.

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет на спокойном или нестабильном уровне. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 26 мая

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

Количество солнечных пятен — 26.

Мужчина держится за голову из-за сильной боли. Фото: Freepik

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие людей

Стоит понимать, что магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

Ранее мы писали о ряде привычек, которые могут сокращать жизнь людей.

Также мы информировали, о каких психических проблемах может свидетельствовать любовь к уборке.