Магнітні бурі — прогноз на сьогодні

Жінка тримається за голову через сильний біль. Фото: Freepik

У понеділок, 26 травня, значних магнітних бур не прогнозують. Однак, попри це, варто все ж прислухатися до сигналів організму.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 26 травня

В понеділок, 26 травня, на Землі магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

За останню добу на Сонці відбулися 12 спалахів класу С, три спалахи класу М та один спалах Х1,1.

Найпотужнішими є сонячні спалахи X-класу. Такі сильні спалахи трапляються не часто. У разі, якщо вони спрямовані на Землю, такі спалахи та пов'язані з ними КВМ можуть створювати тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми.

Водночас спалахи X-класу можуть спричинити серйозний (G4) або екстремальний (G5) геомагнітний шторм на Землі. Крім того, такі спалахи викликають гарне полярне сяйво.

Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде на спокійному або нестабільному рівні. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 26 травня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

Кількість сонячних плям — 26.

Чоловік тримається за голову через сильний біль. Фото: Freepik

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей

Варто розуміти, що магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

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