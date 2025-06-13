Магнитные бури сегодня - к чему готовиться

Чего ожидать метеозависимым — прогноз магнитных бурь
В пятницу, 13 июня, существенных магнитных бурь не прогнозируется. Однако, несмотря на это, стоит все же прислушаться к организму и позаботиться о здоровье.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 13 июня
В пятницу, 13 июня, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается
В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли 13 вспышек класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.
Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.
Солнечная активность на 13 июня
- Возможность малого геомагнитного шторма — 20%.
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.
- Количество солнечных пятен — 36.
Как магнитные бури влияют на самочувствие
Заметим, что магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:
- влияние на сердечно-сосудистую систему;
- влияние на нервную систему;
- влияние на сон;
- снижение иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость, слабость.
Ранее мы информировали, что такое летняя простуда и как от нее уберечься.
Также мы писали о том, как избавиться от депрессии — как быстрее наладить психическое здоровье.
Читайте Новини.LIVE!