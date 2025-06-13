Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Чего ожидать метеозависимым — прогноз магнитных бурь

Чего ожидать метеозависимым — прогноз магнитных бурь

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 11:28
Магнитные бури сегодня - к чему готовиться
Женщина плохо себя чувствует. Иллюстративное фото: Freepik
Ключові моменти Магнитные бури 13 июня Солнечная активность на 13 июня Как магнитные бури влияют на самочувствие

В пятницу, 13 июня, существенных магнитных бурь не прогнозируется. Однако, несмотря на это, стоит все же прислушаться к организму и позаботиться о здоровье.

Об этом информирует Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Магнитные бури 13 июня

В пятницу, 13 июня, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли 13 вспышек класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 13 июня

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 20%.
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.
  • Количество солнечных пятен — 36.
Магнітні бурі 13 червня
Женщина держится за голову из-за сильной боли. Фото: Freepik

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Заметим, что магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

  • влияние на сердечно-сосудистую систему;
  • влияние на нервную систему;
  • влияние на сон;
  • снижение иммунитета;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышенная усталость, слабость.

Ранее мы информировали, что такое летняя простуда и как от нее уберечься.

Также мы писали о том, как избавиться от депрессии — как быстрее наладить психическое здоровье.

самочувствие здоровье магнитные бури головная боль тревожные признаки
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации