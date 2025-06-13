Магнитные бури сегодня - к чему готовиться

Женщина плохо себя чувствует. Иллюстративное фото: Freepik

В пятницу, 13 июня, существенных магнитных бурь не прогнозируется. Однако, несмотря на это, стоит все же прислушаться к организму и позаботиться о здоровье.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 13 июня

В пятницу, 13 июня, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли 13 вспышек класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 13 июня

Возможность малого геомагнитного шторма — 20%.

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.

Количество солнечных пятен — 36.

Женщина держится за голову из-за сильной боли. Фото: Freepik

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Заметим, что магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

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