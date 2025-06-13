Магнітні бурі сьогодні — до чого готуватися

Жінка погано почувається. Ілюстративне фото: Freepik

У п'ятницю, 13 червня, суттєвих магнітних бур не прогнозується. Однак, попри це, варто все ж прислухатися до організму та подбати про здоров'я.

Про це інформує Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Магнітні бурі 13 червня

У п'ятницю, 13 червня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулися 13 спалахів класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 13 червня

Можливість малого геомагнітного шторму — 20%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.

Кількість сонячних плям — 36.

Жінка тримається за голову через сильний біль. Фото: Freepik

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Зауважимо, що магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

Раніше ми інформували, що таке літня застуда та як від неї вберегтися.

Також ми писали про те, як позбавитися від депресії — як швидше налагодити психічне здоров'я.