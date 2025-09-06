Будет ли сегодня всплеск активности - прогноз магнитных бурь на сегодня

Последствия магнитной бури для здоровья. Фото: Tulsa ER & Hospital

В субботу, 6 сентября, Землю накроет слабая магнитная буря уровня G1, которая может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей и вызвать незначительные технические сбои. Солнечная активность остается умеренной, но прогнозируется повышенная вероятность вспышек на Солнце.

Геомагнитная ситуация на 6 сентября

По прогнозам, геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до незначительного штормового уровня. Магнитная буря G1 может вызвать небольшие перебои в работе энергосистем и повлиять на миграцию птиц и животных. Метеозависимым людям стоит быть внимательными к своему здоровью, ведь возможны головная боль, изменения давления и повышенная утомляемость.

В течение последних 24 часов солнечная активность была умеренной: зафиксировано четыре вспышки класса С и две вспышки класса М1,4. Вспышка М1,4 может вызвать слабые радиопомехи на дневной стороне Земли, а также существует вероятность солнечного радиационного шторма, отмечают синоптики.

Солнечная активность на 6 сентября

Возможность малого геомагнитного шторма — 30%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 42.

Солнечная активность и возможные последствия: как подготовиться

Солнечные вспышки средней интенсивности могут влиять на работу радиосвязи и систем навигации. В большинстве случаев эти влияния непродолжительны, но их учитывают операторы связи. Для здоровых людей магнитная буря G1 обычно проходит без заметных последствий, но метеочувствительные и пожилые люди могут испытывать дискомфорт.

Медики советуют в этот день уменьшить физическую нагрузку, избегать стресса и уделять больше внимания отдыху. Это поможет легче пережить период магнитной нестабильности. Чтобы уменьшить негативное влияние магнитных бурь, важно нормализовать режим сна и поддерживать водный баланс. Рекомендуется следить за питанием, отказаться от чрезмерного кофе и алкоголя и уменьшить стрессовые ситуации. Также стоит контролировать артериальное давление, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и больше времени проводить на свежем воздухе.

Такие профилактические меры помогают снизить риск обострения хронических болезней и сердечно-сосудистых событий. Даже легкая физическая активность и свежий воздух положительно влияют на организм в периоды повышенной солнечной активности.

Напомним, что в сентябре 2025 года ожидается несколько волн мощных магнитных бурь. Повышенная геомагнитная активность прогнозируется в начале месяца, а сильный геошторм — в середине сентября.

Ранее мы также информировали, что прогноз погоды на 6 сентября предусматривает переменную облачность. Кратковременные дожди вероятны лишь на крайнем западе Украины, на остальной территории осадков не ожидается.